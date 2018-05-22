На Сумщине участникам АТО выдали землю в ландшафтном парке

Начальник Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Наталья Усик поздравила участников антитеррористической операции и торжественно вручила приказы о предоставлении в собственность земельных участков.
Директор Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации Игорь Кривозуб, который также поздравил участников антитеррористической операции, отметил, что проект организации территории РЛП «Сеймский», охраны, воссоздания и рекреационного использования его природных комплексов и объектов утвержден решением Сумского областного совета от 27.04.2018. Данный проект позволил решить ряд вопросов, которые волнуют общественность сегодня. В первую очередь, это зонирование территории, что позволило урегулировать земельные отношения. Главным управлением Госгеокадастра в Сумской области вместе с Департаментом экологии и охраны природных ресурсов и Сумским областным советом приложило немало усилий, чтобы участники АТО имели возможность получить в собственность долгожданную землю.
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