На Сумщине участникам АТО выдали землю в ландшафтном парке Сегодня, 16 октября, участники АТО получили приказы о предоставлении в собственность земельных участков на территории РЛП «Сеймский».

Начальник Главного управления Госгеокадастра в Сумской области Наталья Усик поздравила участников антитеррористической операции и торжественно вручила приказы о предоставлении в собственность земельных участков.

Директор Департамента экологии и охраны природных ресурсов облгосадминистрации Игорь Кривозуб, который также поздравил участников антитеррористической операции, отметил, что проект организации территории РЛП «Сеймский», охраны, воссоздания и рекреационного использования его природных комплексов и объектов утвержден решением Сумского областного совета от 27.04.2018. Данный проект позволил решить ряд вопросов, которые волнуют общественность сегодня. В первую очередь, это зонирование территории, что позволило урегулировать земельные отношения. Главным управлением Госгеокадастра в Сумской области вместе с Департаментом экологии и охраны природных ресурсов и Сумским областным советом приложило немало усилий, чтобы участники АТО имели возможность получить в собственность долгожданную землю.