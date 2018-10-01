В Шостке полицейские задержали жадного вора

В полицию с заявлением о краже обратился 62-летний житель Шостки. Мужчина пояснил, что неизвестный через отверстие в стене проник в его гараж и похитил оттуда новенький велосипед. На место совершенного преступления выехала следственно-оперативная группа полиции.
«При осмотре обворованного помещения правоохранители, прибывшие в составе следственно-оперативной группы, нашли раму от велосипеда, которую не заметил владелец, и постороннего человека, который пряталась... под столом, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Для выяснения всех обстоятельств неизвестного «гостя» доставили в отдел полиции».
Задержанным оказался 25-летний житель Шостки, который неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей за совершение краж. Как выяснили полицейские, ночью подозреваемый проник в гараж через плохо «залатанное» отверстие в стене. Снял с новенького велосипеда колеса, сиденья и багажник, после чего пошел домой. Впоследствии он пожалел, что не «прихватил» с собой других вещей, поэтому днем вернулся к чужому гаражу с целью повторной кражи. Именно в этот момент его и обнаружили правоохранители.
Злоумышленник уже вернул владельцу похищенные вещи. В отношении него в полиции открыли очередное уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
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