Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:45193

В Сумах затопило евродвор из люка (видео)

Один из дворов на пр. Михаила Лушпы затопила вода из люка.

Во дворе № 10 по пр. М.Лушпы из-под канализационного люка течёт вода. В итоге затоплена вся проезжая часть, частично - клумбы и тротуары, пишет 0542.ua.

Общество Потоп

По тематике

В Шостке затопило несколько улиц (видео)
13.07.2018 17:18

В Шостке затопило несколько улиц (видео)

Часть дороги по ул. Свободы и ул. Знаменской затоплена....

31.10.2016 09:52

В Сумах затопило ТЦ «Лабиринт»

30 октября из-за порыва водопровода затопило помещения ТЦ «Лабиринт» в комплексе «Театральный»....

09.09.2014 11:10

В Сумах затопило детскую поликлинику

Детскую поликлинику на ул. Антонова залили соседи сверху....

10.06.2013 08:28

Дождь едва не затопил Детский парк в Сумах

После дождя, прошедшего вечером 9 июня, уровень воды в водоемах Детского парка «Сказка» поднялся на метр, что привело к угрозе...

11.05.2012 08:06

На 9 мая под Сумами случился потоп (фото)

Вечером 9 мая в 17:55 в управление МЧС в Сумской области поступило сообщение о частичном подтоплении дачного кооператива «Строитель-2» в... 6

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.