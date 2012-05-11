В Сумах затопило евродвор из люка (видео)

Во дворе № 10 по пр. М.Лушпы из-под канализационного люка течёт вода. В итоге затоплена вся проезжая часть, частично - клумбы и тротуары, пишет 0542.ua.
Часть дороги по ул. Свободы и ул. Знаменской затоплена....
30 октября из-за порыва водопровода затопило помещения ТЦ «Лабиринт» в комплексе «Театральный»....
Детскую поликлинику на ул. Антонова залили соседи сверху....
После дождя, прошедшего вечером 9 июня, уровень воды в водоемах Детского парка «Сказка» поднялся на метр, что привело к угрозе...
Вечером 9 мая в 17:55 в управление МЧС в Сумской области поступило сообщение о частичном подтоплении дачного кооператива «Строитель-2» в... 6