В Сумах затопило евродвор из люка (видео) Один из дворов на пр. Михаила Лушпы затопила вода из люка.

Во дворе № 10 по пр. М.Лушпы из-под канализационного люка течёт вода. В итоге затоплена вся проезжая часть, частично - клумбы и тротуары, пишет 0542.ua.