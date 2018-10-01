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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4598

78-летняя пенсионерка попала в мошенническую ловушку

Жительница Шостки отдала аферистке более 10 000 гривен за товар, которой на самом деле стоит в пять раз дешевле.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 78-летняя жительница Шостки. Пенсионерка рассказала правоохранителям, что на местном рынке встретила неизвестную ей женщину, которая попросила о помощи.

Незнакомка назвалась частным предпринимателем по реализации женской одежды. Ее проблема заключалась в том, что она хотела купить товар по заниженной цене у своей конкурентки, но та ей не продает. Поэтому старенькой нужно было подойти к указанной женщине и купить у нее женские кофты, деньги на которые она ей даст. За эту услугу просительница пообещала вознаграждение в 200 гривен.

Получив 1200 гривен, пенсионерка подошла к указанному продавцу, но та и ей отказала в покупке, мол, деньги принадлежат не самой бабушке, а конкурентке. А той она принципиально ничего продавать не будет. Тогда старушка предложила положить свои, которые находятся дома, и пригласила в дом продавщицу.

В квартиру пенсионерки они направились уже втроем - самая заявительница, продавец со своим товаром и просительница. На глазах гостей старушка достала свои сбережения и отдала их за товар, но продавец сказала, что этого мало, и забрала всю имеющуюся наличность, в общем 10500 гривен. Напоследок просительница пообещала вернуться с деньгами и забрать товар у хозяйки. Прождал напрасно несколько часов, пенсионерка поняла, что ее обманули.

Правоохранители принимают все возможные меры по установлению лиц злоумышленниц и возвращение старой утраченных сбережений. По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество».

Полицейские обращаются к гражданам с просьбой не соглашаться на сомнительные сделки, не впускать чужих в свое жилище, тем более не показывать посторонним лицам свои сбережения.

Право Мошенничество Шостка

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