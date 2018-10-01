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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:04203

В поезде «Киев-Москва» сумские пограничники обнаружили оптические прицелы

Во время проверки одного из вагонов поезда «Киев-Москва», в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию.

В железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товар, который перемещался через государственную границу Украины с сокрытием от контроля.

Во время проверки одного из вагонов поезда «Киев-Москва», в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию.

Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке. Продолжается установка владельца товара.

Право Граница контрабанда Пограничники

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