В поезде «Киев-Москва» сумские пограничники обнаружили оптические прицелы Во время проверки одного из вагонов поезда «Киев-Москва», в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию.

В железнодорожном пункте контроля «Конотоп» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили товар, который перемещался через государственную границу Украины с сокрытием от контроля.

Во время проверки одного из вагонов поезда «Киев-Москва», в конструктивных особенностях пассажирского купе, пограничный наряд обнаружил 5 оптических прицелов к оружию.

Обнаруженные предметы изъяты в установленном порядке. Продолжается установка владельца товара.