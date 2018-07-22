На юношеской Олимпиаде шосткинец вышел в полуфинал В Буенос-Айресе (Аргентина) на III юношеских летних Олимпийских играх стартовал боксерский турнир.

Как сообщает Федерация бокса Украины, в рамках первого круга соревнований шосткинец Максим Галиничев (весовая категория до 56 кг) одержал уверенную победу и вышел в полуфинал соревнований. Наш земляк был сильнее Кристона Амрама, который представляет крошечное государство Науру в Океании.

Следующий поединок Максим Галиничев проведет сегодня, 16 октября. В случае победы он выйдет в финал юношеской Олимпиады.