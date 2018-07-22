Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:2697

На юношеской Олимпиаде шосткинец вышел в полуфинал

В Буенос-Айресе (Аргентина) на III юношеских летних Олимпийских играх стартовал боксерский турнир.

Как сообщает Федерация бокса Украины, в рамках первого круга соревнований шосткинец Максим Галиничев (весовая категория до 56 кг) одержал уверенную победу и вышел в полуфинал соревнований. Наш земляк был сильнее Кристона Амрама, который представляет крошечное государство Науру в Океании.

Следующий поединок Максим Галиничев проведет сегодня, 16 октября. В случае победы он выйдет в финал юношеской Олимпиады.

Спорт Бокс Юношеские Олимпийские игры

По тематике

В Ромнах проведут чемпионат Сумщины по боксу
11.10.2018 10:13

В Ромнах проведут чемпионат Сумщины по боксу

12-14 октября в Ромнах состоится чемпионат Сумщины по боксу среди мужчин, молодежи, юниоров, младших юношей и девушек....

Юные сумские боксеры отличились в Чугуеве
08.10.2018 11:46

Юные сумские боксеры отличились в Чугуеве

5-6 октября в Чугуеве (Харьковская обл.) состоялся 10-й открытый всеукраинский турнир по боксу памяти казака Ивана Сирко....

В Ромнах состоится чемпионат Сумщины по боксу
07.10.2018 10:48

В Ромнах состоится чемпионат Сумщины по боксу

12-14 октября в Ромнах проведут чемпионат Сумщины по боксу среди мужчин, молодежи, юниоров, младших юношей и девушек....

Тарас Шелестюк ищет менеджера
24.07.2018 10:27

Тарас Шелестюк ищет менеджера

Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк ищет себе нового менеджера....

22 июля в истории
22.07.2018 09:07

22 июля в истории

22 июля именины празднуют: Кирилл, Александр, Андрей, Иван, Константин, Михаил, Федор....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.