На юношеской Олимпиаде шосткинец вышел в полуфинал

Как сообщает Федерация бокса Украины, в рамках первого круга соревнований шосткинец Максим Галиничев (весовая категория до 56 кг) одержал уверенную победу и вышел в полуфинал соревнований. Наш земляк был сильнее Кристона Амрама, который представляет крошечное государство Науру в Океании.
Следующий поединок Максим Галиничев проведет сегодня, 16 октября. В случае победы он выйдет в финал юношеской Олимпиады.
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