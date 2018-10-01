Под Сумами изъяли «Шмайсер»

В ходе санкционированного обыска в доме 58-летнего жителя одного из сел Сумского района работники Сумского райотдела полиции обнаружили и изъяли предмет, похожий на стартовый пистолет марки «Шмайсер» калибра 9 мм. В другом населенном пункте этого же района с подобным предметом разгуливал 33-летний сумчанин - у него правоохранители изъяли устройство для отстрела патронов с резиновыми пулями «Сталкер».
Сейчас в рамках открытых по признакам ч.1 ст. 263 УК Украины уголовных производств полицейские проверяют происхождение изъятого, сами вещи направлены на экспертное исследование. Следственные действия продолжаются.
Работники полиции напоминают: в соответствии с требованиями действующего законодательства, незаконное ношение, хранение, приобретение, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения - наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет. И призывают тех граждан, кто располагает подобными незаконными вещами, воспользоваться действием месячника добровольно сданного оружия и сдать их в ближайшее отделение полиции, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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