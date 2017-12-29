Нижнюю Сыроватку засыпало кукурузой (обновляется, + фото)

Улицу и соседние дворы засыпало кукурузой. Жители села подозревают, что причиной этого могло стать нарушение правил хранения зерна. В связи с этим вызвали полицию. По данным отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Сумской области, на месте сейчас работают сотрудники полиции Сумского района. Обстоятельства выясняются, пишет Sumy.Today.
Со слов свидетелей, авария на элеваторе случилась около 10:00. Предположительно, в силосе хранилось 10 тыс. т зерна, пишет Elevatorist.com.
«Засыпана была кукуруза, конструкция раскрылась. Волной зерна сломало ворота», — рассказал сайту очевидец.
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