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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Нижнюю Сыроватку засыпало кукурузой (обновляется, + фото)

Сегодня, 16 октября, в Нижней Сыроватке зерно кукурузы с элеватора прорвало наружу.

Улицу и соседние дворы засыпало кукурузой. Жители села подозревают, что причиной этого могло стать нарушение правил хранения зерна. В связи с этим вызвали полицию. По данным отдела коммуникаций ГУ Нацполиции Украины в Сумской области, на месте сейчас работают сотрудники полиции Сумского района. Обстоятельства выясняются, пишет Sumy.Today.

Со слов свидетелей, авария на элеваторе случилась около 10:00. Предположительно, в силосе хранилось 10 тыс. т зерна, пишет Elevatorist.com.

«Засыпана была кукуруза, конструкция раскрылась. Волной зерна сломало ворота», — рассказал сайту очевидец.

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Право Кукуруза Чп Элеватор

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