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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Маленький герой: на Сумщине мальчик спас брата из пожара

12 октября в 21:34 в Службу спасения "101" поступила информация о пожаре в одном из домов многоквартирного одноэтажного дома на ул.Победы г. Ворожба Белопольского района.

Уже через 5 минут на место прибыл дежурный караул 41-го государственного пожарно-спасательного поста. В 21:41 пожарные прекратили дальнейшее распространение пламени, а в 22:27 - пожар ликвидировали. Допустимая причина возгорания короткое замыкание электросети. Огонь повредил мебель, личное имущество и, как выяснилось значительно позже, последствия могли быть гораздо страшнее.

В квартире без присмотра взрослых находились двое мальчиков 2008 и 2016 г.р. По предварительным данным, мать вместе с дедушкой и бабушкой детей были на работе. По словам матери, которая работает недалеко от дома, в день возникновения пожара около 21:00 она наведалась к детям. В доме женщина увидела спящих сыновей, поэтому, убедившись, что все в порядке, вернулась на рабочее место. А уже через полчаса позвонила соседка и сообщила о пожаре и успокоила, что дети уже у нее. Хозяйка прибежала в дом, однако справиться с огнем самостоятельно не смогла.

Как выяснилось, от жара и запаха дыма проснулся 9-летний Егор и увидел, что горит стена. В ситуации, в которой даже взрослый человек не всегда сможет быстро сориентироваться, мальчик не растерялся, схватил на руки спящего 2-летнего братика и выбежал на улицу, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Спасение ребенка

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