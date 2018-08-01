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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Внимание! На Сумщине высокая пожарная опасность

17-18 октября на большей территории Сумской области ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям призывает граждан не провоцировать пожары на открытых территориях и соблюдать элементарные правила безопасности во время пребывания в природных экосистемах.

В течение пожароопасного периода запрещается:

- посещать хвойные леса при объявлении чрезвычайной пожарной опасности 4-го класса;

- разводить костры в лесу и лесополосах;

- заезжать автомобилем в лес;

- курить, бросать в лесу и лесопосадках непогашенные спички или окурки;

- оставлять в лесу пропитанную бензином, керосином, маслом или другими горючими веществами ветошь;

- охотиться в лесу с использованием огнестрельного оружия;

- создавать свалки и сжигать отходы;

- сжигать стерню и пожнивные остатки на сельскохозяйственных полях.

Уважаемые граждане! Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».

Помните, что только соблюдение элементарных правил пожарной безопасности предостережет от трагических последствий и материального ущерба, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Общество Пожарная безопасность

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