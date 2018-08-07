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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:36161

В апелляционном суде массовые беспорядки

Преступник-беглец, массовые беспорядки и неповиновение правоохранителям: в суде полиция и Нацгвардия провели учения.

Представители правоохранительных органов совместно с работниками Апелляционного суда Сумской области провели совместные учения по охране судебного учреждения. На примере трех легенд участники отработали тактику предотвращения массовых беспорядков во время проведения резонансных судебных процессов.

Военнослужащие, работники роты полиции особого назначения с привлечением конвойного подразделения отработали практические действия и навыки во время нападения и группового неповиновения граждан во время судебного заседания, а также задержание подсудимых в случае побега, сообщает пресс-служба суда.

Право Апелляционный суд Сумской области Учения

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