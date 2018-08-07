В апелляционном суде массовые беспорядки

Представители правоохранительных органов совместно с работниками Апелляционного суда Сумской области провели совместные учения по охране судебного учреждения. На примере трех легенд участники отработали тактику предотвращения массовых беспорядков во время проведения резонансных судебных процессов.
Военнослужащие, работники роты полиции особого назначения с привлечением конвойного подразделения отработали практические действия и навыки во время нападения и группового неповиновения граждан во время судебного заседания, а также задержание подсудимых в случае побега, сообщает пресс-служба суда.
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