Завтра в Сумах будут проверять систему оповещения Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 17 октября, в Сумах состоится техническая проверка системы оповещения населения.

Сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!», будут звучать с 12:10. Сумчан просят сохранять спокойствие и не поднимать паники. Систему оповещения тестируют в городе регулярно для проверки ее готовности к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.