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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13132

Завтра в Сумах будут проверять систему оповещения

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения сообщает о том, что в среду, 17 октября, в Сумах состоится техническая проверка системы оповещения населения.

Сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!», будут звучать с 12:10.

Сумчан просят сохранять спокойствие и не поднимать паники.

Систему оповещения тестируют в городе регулярно для проверки ее готовности к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Общество Сирены

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