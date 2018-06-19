Завтра в Сумах будут проверять систему оповещения

Сирены, которые означают предупредительный сигнал «Внимание всем!», будут звучать с 12:10.
Сумчан просят сохранять спокойствие и не поднимать паники.
Систему оповещения тестируют в городе регулярно для проверки ее готовности к информированию населения в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
Сегодня, 19 сентября, в Cумах состоится техническая проверка системы оповещения населения....
Как сообщил в ходе аппаратного совещания в ОГА директор Департамента гражданской защиты населения Александр Милаш, 19 сентября с 9:00 до...
Системы оповещения должны быть налажены в каждом районе и городе областного значения....
Ответственность за систему оповещения населения несет власть на местах....
В среду, 20 июня, в Сумах будут осуществлять техническую проверку системы оповещения....