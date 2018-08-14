В Сумах будут ремонтировать подъезды к контейнерным площадкам

По поручению мэра Сум Александра Лысенко департамент инфраструктуры города совместно с организациями-поставщиками услуг по вывозу ТБО проработали вопрос обустройства подъездных путей к контейнерным площадкам.
Как сообщил сегодня, 16 октября, на аппаратном совещании в мэрии директор департамента инфраструктуры города Григорий Яременко, по результатам обследований, в ремонте нуждаются подъездные пути к контейнерным площадкам на 22 улицах, на территории обслуживания ООО «А-Муссон» и на пяти улицах - ООО «Сервисресурс».
Перечень первоочередных адресов выглядит следующим образом: ул. Металлургов 6, 17, 77; ул. Горького 45; ул. Воскресенская, 3/5; пер. Ковалевский, 14; ул. Олександра Олеся, 6; пер. Зои Космодемьянской, 10, ул. Г. Кондратьева, 48; 136/1-2, 165А-Б; ул. 2-ая Харьковская, 4; ул. Прокофьева, 39/2; КРЗ, 11 (общежития), ул. Лучанска, 45; ул. Псельская, 52, 6, 70; пер. Сухановский, 6-8; ул. Троицкая, 9, 17; ул. Котляревского, 3, 3/2; ул. Глинки, 8, 11; ул. Ахтырская, 19/2; ул. Водная, 65/2; ул. Д. Галицкого, 35; ул. Ковпака, 23, 13, 45; ул. Леси Украинки, 6; ул. Героев Крут, 74, 54Б, 38; ул. Интернационалистов, 41, 4, 5; ул. Ивана Сирко, 35Д, 31, 2, 14; ул. Заливная, 9; пр-т М. Лушпы, 19.
Чиновник добавил, что на эти цели необходимо предусмотреть средства в бюджете на 2019 год.
Мэр Сум подчеркнул, что определив первоочередной перечень адресов, далее необходимо разработать комплекс мер по решению вопроса подъезда транспорта, предоставляющих услуги по вывозу ТБО в контейнерных площадок.
«Надо, чтобы наш город был чистым! Поэтому собираем совещание, жду всех с конкретными предложениями. Мы определились с адресами, а дальше по этому вопросу разрабатываем пути решения - что дальше должны сделать, чтобы навести порядок на мусорных площадках, как сделать подъездные пути к ним, обустроить прилегающую территорию и т.п. Чтобы разрешить ситуацию, нужно разработать план мероприятий в комплексе», - отметил А.Лысенко.
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