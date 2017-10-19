Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:05265

В Сумах пройдет Шествие за свободу

18 октября по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми во всех областях Украины состоится всемирная ежегодная акция «Walk for Freedom / Шествие за свободу» - молчаливое и мирное шествие, которую организуют уже пять лет подряд на защиту миллионов мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся в рабстве.

Основная цель акции - разъяснить гражданам существование проблемы торговли людьми, ее основные формы и способы вовлечения в эксплуатацию.

Неравнодушные граждане выйдут на улицы своих городов, чтобы объединить усилия для преодоления болезни 21-го века - современного рабства.

Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции «Шествие за свободу» в г. Сумы, которая начнется 18 октября в 15:00. Сбор участников шествия по адресу: г.Сумы, площадь Независимости. Маршрут шествия: площадь Независимости  - ул. Харьковская до ТОЦ «Мануфактура».

Акция пройдет под патронатом Министерство социальной политики Украины при поддержке A21 Ukraine OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, IOM Ukraine, Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации ОО «Профессиональная лига социальных работников Сумщины».

Общество Рабство Торговля людьми Шествие

По тематике

30 июля в истории
30.07.2018 09:04

30 июля в истории

30 июля День ангела празднуют: Марианна, Леонид, Маргарита, Марина....

26.07.2018 15:20

Жители Сумщины стали жертвами торговли людьми

30 июля в г. Сумы будет проведена информационная кампания под единым для всех областей Украины лозунгом - #ПротиДІЙ торгівлі людьми....

Сумчанина задержали за сутенерство и торговлю людьми
17.07.2018 14:47

Сумчанина задержали за сутенерство и торговлю людьми

13 июля возле торгового центра на улице Сумской в Харькове полицейские задержали 27-летнего жителя города Сумы, который вербовал женщин для...

13.06.2018 13:12

По подозрению в торговле людьми задержали 26-летнюю сумчанку

Прокуратура Сумской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту торговли людьми....

Сумские копы рассказали школьникам, как не попасть в рабство
19.10.2017 12:22

Сумские копы рассказали школьникам, как не попасть в рабство

В Сумах патрульные предоставили ценные советы пятиклассникам на тему «Как не стать заложником ситуации и не попасть в руки торговцев...

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
В Сумах снесли еще один киоск на остановке
Сегодня 17:16
Ушел из дома и не вернулся пятнадцатилетний глуховчанин
Сегодня 16:41
На Сумщине изменится режим работы центров обслуживания налогоплательщиков
Сегодня 16:34
В Сумах собрали совещание по поводу межконфессиональных конфликтов
Сегодня 16:00
Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы
Сегодня 15:54
Патрульные задержали наркомана под кайфом, который влез на чужой балкон
Сегодня 15:43
Сумские копы остановили пьяного мотоциклиста без прав
Сегодня 15:34
Нардепа от Сум облили неизвестным веществом под Кабмином (видео)
Сегодня 15:04
Скончался настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Луке
Сегодня 14:55
В Тростянце провели «Trostober Fest»
Сегодня 14:13
Жители Сумщины продолжают сдавать нелегальное оружие в полицию
Сегодня 13:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.