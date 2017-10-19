В Сумах пройдет Шествие за свободу 18 октября по случаю Европейского дня борьбы с торговлей людьми во всех областях Украины состоится всемирная ежегодная акция «Walk for Freedom / Шествие за свободу» - молчаливое и мирное шествие, которую организуют уже пять лет подряд на защиту миллионов мужчин, женщин и детей, которые сейчас находятся в рабстве.

Основная цель акции - разъяснить гражданам существование проблемы торговли людьми, ее основные формы и способы вовлечения в эксплуатацию. Неравнодушные граждане выйдут на улицы своих городов, чтобы объединить усилия для преодоления болезни 21-го века - современного рабства. Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции «Шествие за свободу» в г. Сумы, которая начнется 18 октября в 15:00. Сбор участников шествия по адресу: г.Сумы, площадь Независимости. Маршрут шествия: площадь Независимости - ул. Харьковская до ТОЦ «Мануфактура». Акция пройдет под патронатом Министерство социальной политики Украины при поддержке A21 Ukraine OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, IOM Ukraine, Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации ОО «Профессиональная лига социальных работников Сумщины».