В Сумах пройдет Шествие за свободу

Основная цель акции - разъяснить гражданам существование проблемы торговли людьми, ее основные формы и способы вовлечения в эксплуатацию.
Неравнодушные граждане выйдут на улицы своих городов, чтобы объединить усилия для преодоления болезни 21-го века - современного рабства.
Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к акции «Шествие за свободу» в г. Сумы, которая начнется 18 октября в 15:00. Сбор участников шествия по адресу: г.Сумы, площадь Независимости. Маршрут шествия: площадь Независимости - ул. Харьковская до ТОЦ «Мануфактура».
Акция пройдет под патронатом Министерство социальной политики Украины при поддержке A21 Ukraine OSCE Project Co-ordinator in Ukraine, IOM Ukraine, Департамента социальной защиты населения Сумской облгосадминистрации ОО «Профессиональная лига социальных работников Сумщины».
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