На Курскую не добраться на троллейбусе

Из-за обрыва провода, движение троллейбусов в направлении пр. Курского остановлено (до завершения ремонтных работ). На месте уже работает бригада КП «Электроавтотранс», сообщили в КП.
16 октября пассажиров коммунального транспорта в Сумах будут перевозить 50 троллейбусов и 23 автобуса КП «Электроавтотранс»....
В связи с проведением ремонтных работ по восстановлению дорожного покрытия по ул. Троицкая, которые проводит КП «Дорремстрой» троллейбус № 4...
В Сумах произошел обрыв контактной сети на перекрестке ул. Ахтырская - ул.Харьковская....
Будет решать исполком Сумского горсовета....
В Сумах троллейбус №16 будет курсировать по новому графику...