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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:0798

На Курскую не добраться на троллейбусе

Сегодня, 16 октября, в Сумах на участке дороги по ул. Набережная р. Стрелка вышла из строя контактная сеть.

Из-за обрыва провода, движение троллейбусов в направлении пр. Курского остановлено (до завершения ремонтных работ). На месте уже работает бригада КП «Электроавтотранс», сообщили в КП.

Общество Троллейбусная линия Троллейбусы

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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