На Курскую не добраться на троллейбусе Сегодня, 16 октября, в Сумах на участке дороги по ул. Набережная р. Стрелка вышла из строя контактная сеть.

Из-за обрыва провода, движение троллейбусов в направлении пр. Курского остановлено (до завершения ремонтных работ). На месте уже работает бригада КП «Электроавтотранс», сообщили в КП.