На Сумщине полиция разыскивает пропавшего мужчину (фото) Работники Шосткинского отдела полиции выясняют местонахождение без вести пропавшего 49-летнего жителя Шостки Кролевецкого Андрея Викторовича.

Мужчина 14 октября ушел из дома и не вернулся, а его место пребывания до сих пор не известно. Полиция принимает все меры, чтобы разыскать мужчину и очень рассчитывает на помощь неравнодушных граждан.

В полицию с заявлением об исчезновении своего родного брата обратилась 54-летняя жительница Шостки. Женщина рассказала, что утром 14 октября он пошел в магазин за сигаретами и не вернулся.

На вид разыскиваемому 45-50 лет, ростом около 185 см, среднего телосложения. Имеет седые волосы и светлые глаза. Зубы у мужчины отсутствуют.

Был одет в коричневую осеннюю куртку и черные спортивные штаны. На голове была черная шапка. Обут в черные кроссовки.

Полиция призывает всех граждан не быть равнодушными. Если кому известна какая-либо информация, которая поможет в розыске мужчины, просьба сообщить в Шосткинский отдел полиции по адресу: г. Шостка, улица Свободы, 67, или позвонить по телефонам 050-327-91-48 (дежурная часть), или на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.