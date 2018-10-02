В Конотопе будут судить тюремщика за взятку В Конотопский горрайонный суд поступил обвинительный акт в отношении должностного лица, обвиняемого в получении неправомерной выгоды.

Конотопский горрайонный суд Сумской области сообщает, что в адрес суда поступил для рассмотрения обвинительный акт в отношении гражданина С., по ч.1 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение должностным лицом неправомерной выгоды, а так же просьба предоставить такую выгоду для себя или третьего лица за совершение или несовершение такой должностным лицом в интересах того, кто предлагает, обещает предоставляет неправомерную выгоду, или в интересах третьего лица любого действия с использованием предоставленной ему власти или служебного положения).

Суть обвинения заключается в том, что гражданин С., работая в Конотопском исправительном центре № 130, предложил одному из осужденных передать ему неправомерную выгоду в размере 1 тыс. долларов США за возможность досрочно быть освобожденным от отбывания наказания в виде ограничения свободы, пообещав составить положительную документацию, то есть справку (характеристику), которая необходима для предъявления на рассмотрение комиссии по условно-досрочному освобождению, свой положительный голос в ходе проведения и личное участие в рассмотрении данного вопроса судом. При обсуждении преступного предложения, договорились об уменьшении суммы неправомерной выгоды до 10 тыс.грн, которые в дальнейшем и были переданы должностному.