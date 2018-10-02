На Сумщине хозяин газового пистолета за переделку в огнестрельный отделался штрафом

Мужчина в 2006 году в установленном порядке получил разрешение на приобретение газового оружия. В этом же году мужчина приобрел газовый пистолет, на который ему было выдано разрешение на хранение и ношение газового оружия.
В 2018 году во время очередной проверки владельца оружия работниками полиции были выявлены признаки переработки в газовом пистолете.
Согласно заключению эксперта, переработанный газо-шумовой пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием.
Данный пистолет был изготовлен промышленным способом с последующей заменой штатной дроссельной ствольной втулки на чоковую, самодельным способом.
В дальнейшем, будучи знакомым с материальной частью оружия и правилами пользования им, в нарушение условий разрешения на право ношения и хранения газового оружия мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие.
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Роменского горрайонного суда.
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