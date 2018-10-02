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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12182

На Сумщине хозяин газового пистолета за переделку в огнестрельный отделался штрафом

4250 грн штрафа – такое наказание получил мужчина, который был признан виновным по ч. 1 ст. 263-1 УК Украины (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств) и ч.1 ст.263 УК Украины (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения).

Мужчина в 2006 году в установленном порядке получил разрешение на приобретение газового оружия. В этом же году мужчина приобрел газовый пистолет, на который ему было выдано разрешение на хранение и ношение газового оружия.

В 2018 году во время очередной проверки владельца оружия работниками полиции были выявлены признаки переработки в газовом пистолете.

Согласно заключению эксперта, переработанный газо-шумовой пистолет является короткоствольным огнестрельным оружием.

Данный пистолет был изготовлен промышленным способом с последующей заменой штатной дроссельной ствольной втулки на чоковую, самодельным способом.

В дальнейшем, будучи знакомым с материальной частью оружия и правилами пользования им, в нарушение условий разрешения на право ношения и хранения газового оружия мужчина незаконно хранил огнестрельное оружие.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке, сообщает пресс-служба Роменского горрайонного суда.

Право Незаконное обращение с оружием Оружие Приговор суда

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