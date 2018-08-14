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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские баскетболисты примут криворожских

20-21 октября БК «СумДУ» сыграет с «КНУ-КДПУ».

Игры третьего тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В субботу игра пройдут 18.00, в воскресенье – в 13.30.

После двух туров криворожцы лидируют в турнирной таблице с 3 победами и 1 поражением – 7 очков. Сумчане на предпоследнем месте с 3 очками (1-1) и двумя играми в запасе.

Спорт Баскетбол БК СумГУ

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