Сумские баскетболисты примут криворожских 20-21 октября БК «СумДУ» сыграет с «КНУ-КДПУ».

Игры третьего тура чемпионата Украины по баскетболу в высшей лиге пройдут в спортзале 3-го корпуса СумГУ (ул. Петропавловская, 57). В субботу игра пройдут 18.00, в воскресенье – в 13.30.

После двух туров криворожцы лидируют в турнирной таблице с 3 победами и 1 поражением – 7 очков. Сумчане на предпоследнем месте с 3 очками (1-1) и двумя играми в запасе.