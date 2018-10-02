В Ахтырке установили мемориальную доску герою АТО

16 октября на доме, где жил Почетный гражданин г. Ахтырка, Староконстантинов и Хмельницкий Сергей Салипа, погибший 14 июля 2014 года, выполняя боевую задачу по защите Украины, ее независимости и территориальной целостности в составе сил АТО в Донецкой области, установлена мемориальная доска.
11 октября в Сумах открыли мемориальную доску погибшему участнику антитеррористической операции, минометчику 93-й Днепропетровской механизированной бригады Юрию Дудке....
Сегодня, 5 октября, утром произошла авария на улице Шевченко в Ахтырке....
Сегодня, 5 октября, в Ахтырке открыли сервисный центр МВД....
Ахтырские правоохранители обнаружили мужчину, который похитил мопед 18-летней девушки....
Злоумышленником оказался ранее судимый 32-летний местный житель, который, пытаясь продать похищенный велосипед, наткнулся на полицейских....