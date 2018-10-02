В Ахтырке установили мемориальную доску герою АТО На митинге собрались военнослужащие в/ч А0563, где служил Сергей Салипа, родные, друзья, представители общественности и власти.

16 октября на доме, где жил Почетный гражданин г. Ахтырка, Староконстантинов и Хмельницкий Сергей Салипа, погибший 14 июля 2014 года, выполняя боевую задачу по защите Украины, ее независимости и территориальной целостности в составе сил АТО в Донецкой области, установлена мемориальная доска.