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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Ахтырке установили мемориальную доску герою АТО

На митинге собрались военнослужащие в/ч А0563, где служил Сергей Салипа, родные, друзья, представители общественности и власти.

16 октября на доме, где жил Почетный гражданин г. Ахтырка, Староконстантинов и Хмельницкий Сергей Салипа, погибший 14 июля 2014 года, выполняя боевую задачу по защите Украины, ее независимости и территориальной целостности в составе сил АТО в Донецкой области, установлена мемориальная доска.

Общество Ахтырка Мемориальная доска Сергей Салипа

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