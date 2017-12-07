Сумские бойцы отличились на чемпионате мира 12-14 октября в г. Острава (Чехия) состоялся чемпионат мира по боевому джиу-джитсу.

Воспитанники Заслуженного тренера Украины Владимира Гордиенко заняли пять первых мест, семь вторых мест и два третьих. Full contact: 60 кг, 14-15 лет – 1 место Андрущенко Василий 80+ кг, 16-17 лет – 1 место Житник Виталий 55 кг, 14-15 лет – 2 место Теницкий Денис 65 кг, 16-17 лет – 2 место Чёрный Артем 60 кг, 14-15 лет – 2 место Коваленко Артём 80 кг, 16-17 лет – 2 место Бойко Никита 80 кг+, 16-17 лет – 3 место Самоха Роман 65 кг, 16-17 лет – 3 место Высоцкий Максим Close contact: 55 кг, 14-15 лет – 1 место Теницкий Денис 65 кг, 16-17 лет – 1 место Чёрный Артем 65 кг, 16-17 лет – 1 место Самоха Роман 60 кг, 14-15 лет – 2 место Коваленко Артём 75 кг, 14-15 лет – 2 место Крапивин Владимир 80+ кг, 16-17 лет – 2 место Житник Виталий Combat Sambo: 74 кг, юниоры – 1 место Высоцкий Максим 68 кг, юниоры – 2 место Чёрный Артем 90+ кг, юниоры – 2 место Житник Виталий 57 кг, юниоры – 3 место Андрущенко Василий 62 кг, юниоры – 3 место Коваленко Артём 74 кг, юниоры – 3 место Крапивин Владимир