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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские бойцы отличились на чемпионате мира

12-14 октября в г. Острава (Чехия) состоялся чемпионат мира по боевому джиу-джитсу.

Воспитанники Заслуженного тренера Украины Владимира Гордиенко заняли пять первых мест, семь вторых мест и два третьих.

Full contact:

60  кг, 14-15 лет – 1 место Андрущенко Василий

80+ кг, 16-17 лет – 1 место Житник Виталий

55 кг, 14-15 лет – 2 место Теницкий Денис

65 кг, 16-17 лет – 2 место Чёрный Артем

60 кг, 14-15 лет – 2 место Коваленко Артём

80 кг, 16-17 лет – 2 место Бойко Никита

80 кг+, 16-17 лет – 3 место Самоха Роман

65 кг, 16-17 лет – 3 место Высоцкий Максим

Close contact:

55 кг, 14-15 лет – 1 место Теницкий Денис

65 кг, 16-17 лет – 1 место Чёрный Артем

65 кг, 16-17 лет – 1 место Самоха Роман

60 кг, 14-15 лет – 2 место Коваленко Артём

75 кг, 14-15 лет – 2 место Крапивин Владимир

80+ кг, 16-17 лет – 2 место Житник Виталий

Combat Sambo:

74 кг, юниоры – 1 место Высоцкий Максим

68 кг, юниоры – 2 место Чёрный Артем

90+ кг, юниоры – 2 место Житник Виталий

57 кг, юниоры – 3 место Андрущенко Василий

62 кг, юниоры – 3 место Коваленко Артём

74 кг, юниоры – 3 место Крапивин Владимир

Спорт Джиу-джитсу

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