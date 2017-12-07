Сумские бойцы отличились на чемпионате мира

Воспитанники Заслуженного тренера Украины Владимира Гордиенко заняли пять первых мест, семь вторых мест и два третьих.
Full contact:
60 кг, 14-15 лет – 1 место Андрущенко Василий
80+ кг, 16-17 лет – 1 место Житник Виталий
55 кг, 14-15 лет – 2 место Теницкий Денис
65 кг, 16-17 лет – 2 место Чёрный Артем
60 кг, 14-15 лет – 2 место Коваленко Артём
80 кг, 16-17 лет – 2 место Бойко Никита
80 кг+, 16-17 лет – 3 место Самоха Роман
65 кг, 16-17 лет – 3 место Высоцкий Максим
Close contact:
55 кг, 14-15 лет – 1 место Теницкий Денис
65 кг, 16-17 лет – 1 место Чёрный Артем
65 кг, 16-17 лет – 1 место Самоха Роман
60 кг, 14-15 лет – 2 место Коваленко Артём
75 кг, 14-15 лет – 2 место Крапивин Владимир
80+ кг, 16-17 лет – 2 место Житник Виталий
Combat Sambo:
74 кг, юниоры – 1 место Высоцкий Максим
68 кг, юниоры – 2 место Чёрный Артем
90+ кг, юниоры – 2 место Житник Виталий
57 кг, юниоры – 3 место Андрущенко Василий
62 кг, юниоры – 3 место Коваленко Артём
74 кг, юниоры – 3 место Крапивин Владимир
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