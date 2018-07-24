Шосткинский боксер вышел в финал Олимпийского турнира

Представитель Украины в весовой категории до 56 кг шосткинец Максим Галиничев победил Абдессамада Аббаза из Марокко и вышел в финал, который пройдет 18 октября. Соперником нашего земляка будет узбек Абдумалик Халоков.
В Буенос-Айресе (Аргентина) на III юношеских летних Олимпийских играх стартовал боксерский турнир....
12-14 октября в Ромнах состоится чемпионат Сумщины по боксу среди мужчин, молодежи, юниоров, младших юношей и девушек....
5-6 октября в Чугуеве (Харьковская обл.) состоялся 10-й открытый всеукраинский турнир по боксу памяти казака Ивана Сирко....
12-14 октября в Ромнах проведут чемпионат Сумщины по боксу среди мужчин, молодежи, юниоров, младших юношей и девушек....
Сумской боксер-профессионал Тарас Шелестюк ищет себе нового менеджера....