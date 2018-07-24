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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:04172

Шосткинский боксер вышел в финал Олимпийского турнира

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на III юношеских летних Олимпийских играх прошла полуфинальная стадия боксерского турнира.

Представитель Украины в весовой категории до 56 кг шосткинец Максим Галиничев победил Абдессамада Аббаза из Марокко и вышел в финал, который пройдет 18 октября. Соперником нашего земляка будет узбек Абдумалик Халоков.

Спорт Бокс Максим Галиничев Юношеские Олимпийские игры

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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