Шосткинский боксер вышел в финал Олимпийского турнира В Буэнос-Айресе (Аргентина) на III юношеских летних Олимпийских играх прошла полуфинальная стадия боксерского турнира.

Представитель Украины в весовой категории до 56 кг шосткинец Максим Галиничев победил Абдессамада Аббаза из Марокко и вышел в финал, который пройдет 18 октября. Соперником нашего земляка будет узбек Абдумалик Халоков.