Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:27181

В Сумы едет всемирно известный художник

Художественная галерея «Наша» на Псельской» католической общины г. Сумы, галерея «Бюро Арт», Общественный фонд «Сумы» 18 и 19 октября приглашают на встречу с известным в Украине и за ее пределами художником Борисом Егиазаряном.

В четверг, 18 октября, в 17:30 - открытие выставки живописи «Киевская увертюра Бориса Еґиазаряна» в галерее «Наша» на Псельской» католической общины г. Сумы (ул. Псельская, 1).

В 18:30 - встреча с автором и презентация книги «Сорок источников» в «Розумном хабе» (ул. Кузнечная, 2, 2 этаж).

В пятницуя, 19 октября, в 17:00 – открытие выставки графики «Линия - вдохновение и драма» в галерее «bureauArt» (ул. Воскресенская, 6/1, вход во двор у тира).

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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