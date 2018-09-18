В Сумы едет всемирно известный художник

В четверг, 18 октября, в 17:30 - открытие выставки живописи «Киевская увертюра Бориса Еґиазаряна» в галерее «Наша» на Псельской» католической общины г. Сумы (ул. Псельская, 1).
В 18:30 - встреча с автором и презентация книги «Сорок источников» в «Розумном хабе» (ул. Кузнечная, 2, 2 этаж).
В пятницуя, 19 октября, в 17:00 – открытие выставки графики «Линия - вдохновение и драма» в галерее «bureauArt» (ул. Воскресенская, 6/1, вход во двор у тира).
17 жовтня у приміщенні Сумської міської галереї відбудеться відкриття виставки сумського художника Володимира Ільченко під назвою «Натхнення»....
Городская галерея приглашает сумчан и гостей города посетить выставку коллекции работ из своего собрания....
1 октября в конгресс-центре СумГУ состоялось открытие фотовыставки «Мама, возьмем домой!»....
21 сентября в Сумской областной научной библиотеке откроется выставка фотографий «Ух ты!»....
В четверг, 20 сентября, впервые в Сумах в художественной галерее «Наша» на Псельской пройдет открытие выставки скульптуры Натальи Мудрук (г....