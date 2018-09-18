В Сумы едет всемирно известный художник Художественная галерея «Наша» на Псельской» католической общины г. Сумы, галерея «Бюро Арт», Общественный фонд «Сумы» 18 и 19 октября приглашают на встречу с известным в Украине и за ее пределами художником Борисом Егиазаряном.

В четверг, 18 октября, в 17:30 - открытие выставки живописи «Киевская увертюра Бориса Еґиазаряна» в галерее «Наша» на Псельской» католической общины г. Сумы (ул. Псельская, 1). В 18:30 - встреча с автором и презентация книги «Сорок источников» в «Розумном хабе» (ул. Кузнечная, 2, 2 этаж). В пятницуя, 19 октября, в 17:00 – открытие выставки графики «Линия - вдохновение и драма» в галерее «bureauArt» (ул. Воскресенская, 6/1, вход во двор у тира).