В Сумах пьяный ревнивец залез на крышу девятиэтажки (видео) Сегодня, 17 октября, с утра на самом краю крыши одной из многоэтажек на ул. Ильинской люди заметили мужчину.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Юлия Зайцева.

«Так приревновал, что и собственной жизни было не жалко! Сегодня день многоэтажки на ул. Ильинской начался с такого ужасного зрелища. Человек на самом краю крыши! Жители рассказали, что мужчина живет в этом же доме, и рано утром скандалил со своей женой, а потом вылез на крышу. Они самостоятельно уговаривали его слезть. А полицию вызвали, вероятно, продавцы из магазинов. Полицейским удалось с ним договориться. Теперь его осматривают врачи. Мужчина оказался изрядно пьян.

Кстати, он не был самоубийцей. Как объяснила жена, хотел зайти в квартиру через балкон, не смог. И обратно вернуться не смог. Но не признаваться же в этом полиции», - написала сумчанка.