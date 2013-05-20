В Сумах пьяный ревнивец залез на крышу девятиэтажки (видео)

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала сумчанка Юлия Зайцева.
«Так приревновал, что и собственной жизни было не жалко! Сегодня день многоэтажки на ул. Ильинской начался с такого ужасного зрелища. Человек на самом краю крыши! Жители рассказали, что мужчина живет в этом же доме, и рано утром скандалил со своей женой, а потом вылез на крышу. Они самостоятельно уговаривали его слезть. А полицию вызвали, вероятно, продавцы из магазинов. Полицейским удалось с ним договориться. Теперь его осматривают врачи. Мужчина оказался изрядно пьян.
Кстати, он не был самоубийцей. Как объяснила жена, хотел зайти в квартиру через балкон, не смог. И обратно вернуться не смог. Но не признаваться же в этом полиции», - написала сумчанка.
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