Сумской ученый одержал победу на Международном конкурсе стартапов 12 октября в Копенгагене (Дания) завершился Международный конкурс стартапов University Startup World Cup.

В этом году участие в соревнованиях приняли 65 команд, которые представили более 30 стран, пишет Педагогическая пресса.

Участие в конкурсе принял кандидат технических наук, доцент кафедры технологии питания Сумского национального аграрного университета Дмитрий Бидюк. Ученый представил свою разработку - одноразовую посуду и пакеты, которые не только являются абсолютно безопасными для окружающей среды, но даже имеют потенциал в перспективе стать удобрениями для сельскохозяйственных растений. В будущем эта технология может стать альтернативой не только для одноразовой посуды, но и столовых проборов, формочек для выпекания, замораживания пищевых продуктов, ПЭТ-бутылок и многого другого. Ведь отличной преимуществом и уникальностью технологии тары в отличие от существующих аналогов (например, тары из формируемого целлюлозного волокна, тары из смеси пластика и крахмала или чистого крахмала, которые присутствуют сейчас на рынке Украины и стран ЕС) является то, что готовая продукция обладает термостойкими свойствами, ее можно изготавливать различной формы и размеров, использовать для широкого спектра пищевых продуктов, наносить принт и даже печатать на 3D-принтере. Доказывая это, сумчанин продемонстрировал пакет, изготовленный по его технологии, с нанесенным логотипом их команды.

Разработка команды FoodBIOPack была высоко оценена членами компетентного жюри. Именно поэтому в номинации Sustainability Award команда, возглавляемая Дмитрием Бидюком, заняла первое место.

Напомним, что Дмитрий Бидюк также представил свою разработку на Всеукраинском фестивале инноваций - конкурсе, объявленном Министерством образования и науки Украины, где получил второе место в номинации «Экономически направлены инновации».