Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57174

На Сумщине увеличивается арендная плата за использование земельных участков

О результатах мониторинга соблюдения условий договоров аренды земельных долей сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Маслак.

По словам чиновника, на сегодня по данным Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, более 220 тыс. физических лиц имеют договоры аренды земельных долей на площадь более 720 тыс. га. По состоянию на 1 октября этого года уровень арендной платы за использование этих земельных участков составляет 9,5%, что по сравнению с прошлым годом больше на 1,8%. При использовании этих земельных участков в 2018 году физическими лицами должно быть оплачено почти 2 млрд. гривен. В прошлом году эта сумма была на 25% меньше.

«На сегодняшний день фактически было выплачено 1,4 млрд гривен. Расчеты в основном проводятся в денежной форме - 95%. Самый высокий процент за использование земельных долей паев зафиксировано в Конотопском районе - 11%, Белопольском - почти 10%, Путивльском, Роменском, Тростянецком районах. Самый низкий уровень оплаты наблюдается по договорам в Серединабудском - 7,3%, Ямпольском - 7,7%», - отметил Александр Маслак.

По расчетам по договорам аренды земельных долей паев лучшая ситуация в Бурынском районе - 92%, (при среднем расчете в 72%), также высокий показатель имеют Белопольский район - 85%, Великописаревский - 89%. Шосткинский и Ямпольский районы имеют самые низкие показатели расчетов.

Вопрос о соблюдении в области условий договоров аренды земельных долей должен быть объективным и соответствовать фактическому состоянию дел, поэтому за информацией по арендной плате за использование земельных участков будут обращаться не только к сельскохозяйственным предприятиям, но и к государственной фискальной службе, - отметил Александр Маслак.

Экономика Аренда земли

По тематике

Сумские депутаты хотят забрать у СМНПО больше гектара арендованной земли
26.05.2017 09:30

Сумские депутаты хотят забрать у СМНПО больше гектара арендованной земли

Об этом на своей странице в фейсбуке написал депутат Сумского горсовета Владимир Чепик....

04.04.2016 11:53

Сумы вернули себе участок на Нижнехолодногорской

Участок, который арендовала фирма «Укрбудинвест» вернулся в собственность громады города....

27.01.2016 14:17

В Сумах «Укртехносинтезу» отказали в продлении аренды земли под вещевым рынком

Сегодня, 27 января, депутаты Сумского горсовета отказали СП «Укртехносинтез» в возобновлении договора аренды на участок в 12 соток на ул....

18.01.2016 11:14

В Сумах больше 200 арендаторов не платят за аренду земли

Об этом 18 января на аппаратном совещании в мэрии сообщил директор гордепартамента градостроительства и земельных отношений Анатолий Жук в ответ...

01.08.2014 10:13

Мэрия Сум через суд повышает арендную плату за землю

На прошлой неделе Сумскому горсовету удалось выиграть два иска о внесении в договоры аренды земли большего размера арендной платы....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.