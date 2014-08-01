На Сумщине увеличивается арендная плата за использование земельных участков О результатах мониторинга соблюдения условий договоров аренды земельных долей сообщил в ходе аппаратного совещания в облгосадминистрации директор департамента агропромышленного развития облгосадминистрации Александр Маслак.

По словам чиновника, на сегодня по данным Главного управления Госгеокадастра в Сумской области, более 220 тыс. физических лиц имеют договоры аренды земельных долей на площадь более 720 тыс. га. По состоянию на 1 октября этого года уровень арендной платы за использование этих земельных участков составляет 9,5%, что по сравнению с прошлым годом больше на 1,8%. При использовании этих земельных участков в 2018 году физическими лицами должно быть оплачено почти 2 млрд. гривен. В прошлом году эта сумма была на 25% меньше.

«На сегодняшний день фактически было выплачено 1,4 млрд гривен. Расчеты в основном проводятся в денежной форме - 95%. Самый высокий процент за использование земельных долей паев зафиксировано в Конотопском районе - 11%, Белопольском - почти 10%, Путивльском, Роменском, Тростянецком районах. Самый низкий уровень оплаты наблюдается по договорам в Серединабудском - 7,3%, Ямпольском - 7,7%», - отметил Александр Маслак.

По расчетам по договорам аренды земельных долей паев лучшая ситуация в Бурынском районе - 92%, (при среднем расчете в 72%), также высокий показатель имеют Белопольский район - 85%, Великописаревский - 89%. Шосткинский и Ямпольский районы имеют самые низкие показатели расчетов.

Вопрос о соблюдении в области условий договоров аренды земельных долей должен быть объективным и соответствовать фактическому состоянию дел, поэтому за информацией по арендной плате за использование земельных участков будут обращаться не только к сельскохозяйственным предприятиям, но и к государственной фискальной службе, - отметил Александр Маслак.