На Сумщине невестка обокрала свекра

В полицию с заявлением о краже обратился 82-летний житель одного из сел Шосткинского района. Мужчина рассказал, что недосчитался 4500 гривен сбережений, которые прятал в хозяйственном помещении домохозяйства. В краже заподозрил невестку, с которой живет вместе. Однако она категорически отвергала обвинения в свой адрес.
«Разоблачить злоумышленницу помогли местные жители, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - Граждане рассказали полицейским, что в последнее время невестка потерпевшего, которая нигде не работает, активно тратила в местном магазине деньги на деликатесы и спиртное».
Подозреваемую пригласили в отдел полиции, где она призналась в совершенной краже. По ее словам, она случайно нашла спрятанные деньги и взяла оттуда 2000 гривен. Когда же ее «заем» осталась незамеченной, украла еще 2500 гривен.
Сейчас в отношении женщины открыто уголовное производство по признакам ч.1 и 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ей грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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