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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:45160

В Сумах начинаются секторальные стратегические сессии

Всех неравнодушных сумчан ждут на секторальных стратегических сессиях, наработки которых войдут в Стратегию развития города до 2027 года.

Что такое секторальные стратегические сессии рассказали на брифинге секретарь городского совета Андрей Баранов и начальник отдела «Проектный офис» Оксана Кубрак.

Андрей Баранов сообщил, что к проведению секторальных стратегических сессий готовились в течение года. До этого разработали прогноз социально-экономического развития на среднесрочный период, провели два социологических исследования, а именно: качество предоставления услуг всеми субъектами хозяйствования города и ценностей жителей. Также подготовили аналитическую часть для написания Стратегии города Сумы до 2027 года, чтобы в дальнейшем сделать SWOT-анализ и определить стратегические преимущества Сум по сравнению с другими городами Украины.

«Мы определили методологию, которая была утверждена на координационном совете по вопросам разработки Стратегии развития города Сумы. Далее сформировали 12 направлений деятельности городского совета, которые и являются секторами разработки Стратегии, - отметил чиновник. - То есть секторальная сессия, это - мероприятие, на которое любой из горожан, кто хочет приобщиться к разработке Стратегии, сможет прийти, подать свои инициативы, разработать тематические материалы, которые будут обработаны во время сессии, в соответствии с сектором жизнедеятельности города».

Проведение секторальных стратегических сессий разделили на два этапа. Первый - проведение всех 12 сессий с привлечением общественности, где собственно будут собирать потребности горожан в той или иной сфере, которая будет обсуждаться. Далее их обрабатывать, определять приоритетность и после этого нарабатывать определенные механизмы реализации, решения проблемы или удовлетворения той или иной потребности горожан. В итоге иметь полную картину проблем, высказанных сумской громадой, их приоритетность, по возможности, сроки реализации. Все это будет согласовываться с участниками секторальных стратегических сессий.

Второй этап - это работа группы экспертов. Все, что было наработано громадой, они сформируют в миссию, стратегические приоритеты, и главное - стратегические цели. После этого наработки войдут в Стратегию развития города до 2027 года.

По словам начальника отдела «Проектный офис» Оксаны Кубрак, уже со среды стартует проведение первых секторальных стратегических сессий с привлечением общественности. Они будут проходить в течение октября-ноября по 12 направлениям: образование (17 октября), транспорт (19 октября), социальная защита (22 октября), здравоохранение (31 октября), архитектура, градостроительство (2 ноября), ЖКХ, благоустройство (6 ноября), молодежь и спорт (8 ноября), культура, промоция, туризм (12 ноября), безопасность (14 ноября), экология, энергосбережение (16 ноября), экономика, промышленность, предпринимательство (19 ноября) и цифровизация (22 ноября).

Всех неравнодушных сумчан ждут по адресу: Конгресс-центр СумГУ, аудитория 102 (ул. Покровская, 9/1). Регистрация участников с 17.20. Начало в 17.40.

Общество Стратегия развития

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