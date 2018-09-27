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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:16116

Копы остановили водителя под кайфом с поддельными документами

Патрульные обнаружили гражданина с вероятно поддельным водительским удостоверением, а также составили на него три административных материала.

Происшествие случилось в Тростянце. Во время патрулирования автодороги Н-12 «Сумы-Полтава», экипаж патрульной полиции остановил автомобиль ВАЗ-2104, водитель которого двигался с неисправными внешними световыми приборами.

Для проверки 32-летний мужчина предоставил необходимые документы. Проверяя их, инспекторы заметили, что водительское удостоверение имеет явные признаки подделки. К тому же сам водитель имел признаки наркотического опьянения.

В дальнейшем полицейские выяснили, что водительское удостоверение, которое предоставил водитель, не зарегистрировано ни в одной базе, а сам он вообще его не получал.

В медицинском учреждении, в присутствии двух свидетелей, местный житель отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения.

Патрульные составили на него административные материалы по ст. 121 (Управление транспортным средством, имеющим неисправности внешних световых приборов (в темное время суток)) КоАП, ст. 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, лицом, управляющим авто с признаками опьянения) КоАП и ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП, а также вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Тростянецкого отделения полиции.

По данным фактам следователи открыли уголовные производства по статье 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) УК.

Право Подделка документов Пьяный за рулем Тростянец

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