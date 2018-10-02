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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:15119

Полицейские Шостки поймали серийного вора

Многочисленные кражи из автомобилей, квартир, детской площадки и хранение наркотиков - вот неполный перечень преступлений, совершенных 21-летним жителем Шостки.

Правоохранители уже доказали причастность 21-летнего злоумышленника к совершению семи краж и одного ограбления.

На его счету две кражи из незакрытых автомобилей. В первом случае подозреваемый похитил сумку с двумя мобильными телефонами и 1500 гривен, в другом - навигатор.

Случайно заметив открытые балконные двери к чужой квартиры, расположенной на втором этаже многоквартирного дома, вор, обнаружив незаурядные атлетические способности, проник в чужое жилье и похитил документы владельцев и золотые ювелирные изделия. Еще одни граждане, владельцы квартиры на первом этаже, поплатились за забытое открытым окно потерей перфоратора и мультиварки.

Также жертвой молодого вора стал и частный предприниматель с городского рынка, который оставил на прилавке без присмотра свой мобильный телефон. Злоумышленник не обошел своим «вниманием» и музыкальные колонки, оставленные на несколько минут без присмотра опрометчивым владельцем торговой палатки, расположенной на одной из городских детских площадок.

Более того – он ограбил даже собственную соседку, которой раньше помогал по хозяйству. Зайдя в дом 60-летней женщины, которая в это время была на огороде, он забрал из дома 200 гривен. Пенсионерка застала его на «горячем», и как ни старалась вернуть свое, но более сильный и проворный «помощник» все же убежал вместе с деньгами.

«Во время санкционированного обыска в доме подозреваемого наши сотрудники обнаружили и изъяли, кроме части похищенного имущества, еще и марихуану, - рассказывает Алексей Борковец, временно исполняющий обязанности начальника Шосткинского отдела полиции. - В свое оправдание юноша рассказал, что хранил ее для собственного потребления».

Сейчас часть похищенных вещей полицейские нашли, изъяли и вернули владельцам. По всем фактам открыто уголовное производство сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 и 3 ст. 185 «Кража», ч. 2 ст. 186 «Грабеж» и ч. 3 ст. 357 «Похищение документов». За содеянное мужчине грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Ограбление Шостка

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