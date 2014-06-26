В Сумах провели призывников в армию

На этот раз распределение будущих военнослужащих следующее: в 101 бригаду охраны президента - 17 человек, в Национальную гвардию - 15 человек, в Воздушные силы - 13 человек.
Всего в армию осенью будет призвано около 700 человек. Из них в Вооруженные Силы Украины около 200, в Национальную Гвардию около 300, государственную специальную службу транспорта около 150, госпогранслужбу Украины около 50.
Министерство обороны в очередной раз напоминает, что военнослужащие срочной службы в зону проведения ООС не направляются, сообщили в областном военкомате.
Сегодня, 5 апреля, в Сумах возле Монумента Славы состоялись торжественные проводы призывников срочной службы в ряды Вооруженных Сил Украины и...
18 мая начали службу в Вооруженных Силах Украины сто юношей из Сумской области....
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