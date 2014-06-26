В Сумах провели призывников в армию Сегодня, 17 октября, в Сумах возле Мемориала Славы состоялись торжества по случаю проводов призывников в армию.

На этот раз распределение будущих военнослужащих следующее: в 101 бригаду охраны президента - 17 человек, в Национальную гвардию - 15 человек, в Воздушные силы - 13 человек.

Всего в армию осенью будет призвано около 700 человек. Из них в Вооруженные Силы Украины около 200, в Национальную Гвардию около 300, государственную специальную службу транспорта около 150, госпогранслужбу Украины около 50.

Министерство обороны в очередной раз напоминает, что военнослужащие срочной службы в зону проведения ООС не направляются, сообщили в областном военкомате.