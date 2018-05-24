Кто ответит за смерть ребенка в ДТП в Беларуси? На Сумщине в ненадлежащем исполнении своих обязанностей подозревается организатор поездки детей за границу, во время которой погиб 12-летний мальчик.

Прокуратурой Сумской области в среду, 17 октября 2018 года, сообщено о подозрении учителю Великописаревской специализированной школы, организовавшей поездку за границу для детей, попавших в Беларуси в ДТП. Действия подозреваемой квалифицированы по ч. 2 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей, повлекшее смерть несовершеннолетнего) УК Украины.

Напоминаем, что группа детей возвращалась из Польши через Беларусь в Сумскую область. Около 7:00 13 мая 2018 года на 54 км автодороги Каменец-Шерешево-Свислочь произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб мальчик 2005 года рождения из г. Сумы. Еще шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.

В ходе следствия, проведенного Следственным управлением полиции, установлено, что указанная учительница организовала и лично сопровождала группу из 26 учеников из Сумской, Винницкой областей и г. Киев на международный футбольный турнир в г. Барчево (Польша). Родители детей подготовили нотариально заверенные доверенности, согласно которым учитель взяла на себя обязательство отвечать за жизнь и здоровье детей во время пребывания за границей и возвращения в Украину.

Вместе с тем организатор поездки, во избежание согласования выезда группы с соответствующими органами Национальной полиции Украины, вместо предусмотренного для такой поездки комфортабельного автобуса с двумя водителями разместила детей в 4 легковых автомобилях, водители которых даже не имели лицензий по международной перевозке пассажиров. Более того, поездку на расстояние более 2 тыс. км осуществлял каждый водитель без смены, перевозка детей проходила в ночное время без необходимого количества сопровождающих лиц. Как следствие, именно из-за усталости после длительного ночного переезда водитель допустил нарушение правил дорожного движения.

Поскольку учитель является также депутатом Великописаревского поселкового совета, то согласно действующему законодательству сообщение о подозрении ей осуществлено прокурором Сумской области.

Справка: санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.