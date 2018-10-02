Жители Сумщины продолжают сдавать нелегальное оружие в полицию Двое жителей Глухова, узнав из средств массовой информации о действии месячника добровольной сдачи оружия, обратились в дежурную часть местной полиции с заявлениями о выдаче охотничьего оружия, оставленную им в наследство покойными родственниками.

В первом случае 45-летнему мужчине охотничье ружье «ТОЗ-БМ» оставил в наследство покойный дед, и оружие некоторое время находилась без законного владельца. Во втором случае ружье «Сайга-12» досталась 55-летней жительнице района от покойного мужа.

Сдав «бесхозное» оружие, граждане сразу подали заявки на его регистрацию. И пока продолжаются необходимые проверки, оба ружья будут временно храниться в полицейском участке.

«Жители района поступили совершенно верно, когда воспользовались возможностью сдать опасное «наследство» в полицию. Этим же они не только обезопасили себя от уголовной ответственности за незаконное его хранение, но и от несчастных случаев, в результате которых пострадать могут как они сами, так и их близкие люди, - комментирует начальник Глуховского отдела полиции Александр Войтенко. - Законопослушные граждане могут рассчитывать на соответствующее оформление права собственности на выданное ими оружие, получить разрешения на его хранение и использование, а также получить подробные инструкции по правилам безопасности при использовании и уходе за ружьями».

Работники полиции напоминают: месячник начался 1 октября и продлится до конца этого месяца. И подчеркивают - граждане, которые добровольно сдали правоохранительным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства, согласно ч. 3 ст. 263 Уголовного кодекса Украины освобождаются от уголовной ответственности, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.