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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:13178

В Тростянце провели «Trostober Fest»

15 октября утром на улицах Тростянца можно было видеть больше сотни бегунов самого разного возраста - от малышей до пенсионеров.

Так впервые в Тростянце происходил социальное мероприятие «Trostober Fest», организованное волонтером из Италии Александром Бобровским, который имеет украинское происхождение, Тростянецкой городским советом и общественной организацией «Семейный круг Тростянетчины».

В теплый и солнечный осенний выходной день любители активного отдыха с удовольствием пробежали кросс - 5 или 10 км (по желанию). Самому младшему участнику кросса было три годика, он преодолевал дистанцию со своими мамой и папой, а самой старшей участнице соревнований исполнилось 57 лет.

Итоги соревнований торжественно подвели в Круглом дворе: победителям вручили символические медали и сувениры организаторы праздника - волонтер ОО «Верона марафон» Александр Бобровский и глава ОО «Семейный круг Тростянетччины» Галина Иговская. Медалью итальянской общественной организации «Верона марафон» награжден глава Тростянецкой городской ОТГ Юрий Бова, за поддержку всестороннюю спортивных мероприятий и волонтерского движения.

Волонтер Александр Бобровский, который уже 12 лет проживает в городе Верона, рассказал, что длительное время является членом общественной организации «Верона марафон», которая занимается вопросами гражданской защиты населения. Он, как и все участники ОО «Верона марафон», прошел соответствующий курс обучения и имеет хорошую физическую подготовку и навыки спасателя, пожарного, принимает непосредственное участие в поиске пропавших без вести.

ОО «Верона марафон» поддерживает спорт, здоровый образ жизни и стремится наладить партнерские связи с Украиной, в частности, и с Тростянцом, - говорил гость из Италии.

В стенах Круглого двора для всех участников была организована развлекательная программа - музыкальные поздравления от тростянецких самодеятельных артистов, танцевальный флешмоб. Затем волонтеры и участники общественной организации «Семейный круг Тростянетчины» совместно готовили итальянскую пиццу.

Спорт Trostober Fest Кросс Тростянец Фестиваль

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