Сумчан приглашают на чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини

А также Всеукраинский турнир «Золотая осень», на котором лучшие из лучших будут бороться за звание абсолютного чемпиона в разных номинациях и весовых категориях.

Организаторы приглашают на праздник силы красоты и здоровья.

Специальный гость чемпионата - чемпион мира, чемпион Олимпии, профессионал IFBB Александр Слободянюк.

Турнир пройдет во Дворце культуры Сумского НПО. Начало в 14.00.

Телефон для справок 0662366440.