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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:09214

Сумчан приглашают на чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини

20 октября пройдёт открытый чемпионат Сумской области по бодибилдингу и фитнес бикини.

А также Всеукраинский турнир «Золотая осень», на котором лучшие из лучших будут бороться за звание абсолютного чемпиона в разных номинациях и весовых категориях.

Организаторы приглашают на праздник силы красоты и здоровья.

Специальный гость чемпионата - чемпион мира, чемпион Олимпии, профессионал IFBB Александр Слободянюк.

Турнир пройдет во Дворце культуры Сумского НПО. Начало в 14.00.

Телефон для справок 0662366440.

Спорт Бодибилдинг

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В Сумах пройдёт чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини
12.09.2018 11:36

В Сумах пройдёт чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини

В городе Сумы 20 октября пройдёт открытый чемпионат Сумской области по бодибилдингу и фитнес бикини....

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23.04.2018 09:37

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Сумчане отличились на Кубке Карпат
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Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины
04.11.2017 22:35

Сумские бодибилдеры отличились на чемпионате Украины

Сегодня, 4 ноября, в Киеве проходил чемпионат Украины по бодибилдингу и атлетизму по версии Всемирной федерации WBPF....

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Фото

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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