Сумчан приглашают на чемпионат области по бодибилдингу и фитнес бикини

А также Всеукраинский турнир «Золотая осень», на котором лучшие из лучших будут бороться за звание абсолютного чемпиона в разных номинациях и весовых категориях.
Организаторы приглашают на праздник силы красоты и здоровья.
Специальный гость чемпионата - чемпион мира, чемпион Олимпии, профессионал IFBB Александр Слободянюк.
Турнир пройдет во Дворце культуры Сумского НПО. Начало в 14.00.
Телефон для справок 0662366440.
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