Скончался настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Луке

Сердце священника перестало биться на 59-м году жизни, сообщает сайт Сумской епархии.
Чин отпевания будет совершен 19 октября в Иоанно-Предтеченском храме в 11-00. Начало заупокойной Божественной литургии в 9-00.
Протоиерей Николай Дамианович Фиськов родился 17 мая 1960 года в городе Дубно Ровенской области. После окончания средней школы поступил в Ленинградскую духовную семинарию, окончив ее, продолжил обучение в Ленинградской духовной академии.
27 июня 1983 женился на Елене Николаевной Мирошниковой, с которой прожили 20-летнюю семейную жизнь до смерти матушки Елены в 2003 г. от тяжелой болезни.
2 августа 1983 архиепископом Черниговским и Нежинским Антонием, временно управляющим Сумской епархией, был рукоположен в сан диакона, 19 августа, в день Преображения Господня - в сан священника в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы.
С 16 апреля 1983 отец Николай - настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи.
В 1990 г. возведен в сан протоиерея, в 2000 награжден крестом с украшениями, 2002 - митрой..
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