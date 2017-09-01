Скончался настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Луке 17 октября после тяжелой болезни скончался настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Луке митрофорный протоиерей Николай Фиськов.

Сердце священника перестало биться на 59-м году жизни, сообщает сайт Сумской епархии.

Чин отпевания будет совершен 19 октября в Иоанно-Предтеченском храме в 11-00. Начало заупокойной Божественной литургии в 9-00.

Протоиерей Николай Дамианович Фиськов родился 17 мая 1960 года в городе Дубно Ровенской области. После окончания средней школы поступил в Ленинградскую духовную семинарию, окончив ее, продолжил обучение в Ленинградской духовной академии.

27 июня 1983 женился на Елене Николаевной Мирошниковой, с которой прожили 20-летнюю семейную жизнь до смерти матушки Елены в 2003 г. от тяжелой болезни.

2 августа 1983 архиепископом Черниговским и Нежинским Антонием, временно управляющим Сумской епархией, был рукоположен в сан диакона, 19 августа, в день Преображения Господня - в сан священника в Спасо-Преображенском кафедральном соборе г. Сумы.

С 16 апреля 1983 отец Николай - настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи.

В 1990 г. возведен в сан протоиерея, в 2000 награжден крестом с украшениями, 2002 - митрой..