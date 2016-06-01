Нардепа от Сум облили неизвестным веществом под Кабмином (видео) Сегодня, 17 октября, в Киеве под зданием Кабмина злоумышленники облили неизвестным веществом с неприятным запахом нардепов Сергея Каплина и Александра Сугоняко, которые участвовали в акции протеста профсоюзов.

Об этом сообщает «Укринформ». Полиция проинформировала о двух задержанных, которых доставили в Печерский райотдел полиции Киева. Кроме депутатов, также пострадала участница акции протеста.

Уточняется, что после инцидента правоохранители взяли под усиленную охрану здание Кабинета министров.

Напомним, сегодня в центре Киева проходит акция профсоюзов с требованием повышения зарплат и соцвыплат, которая приурочена ко Всемирному дню действий за достойный труд.