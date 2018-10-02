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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:27113

Сумские футзалисты сыграют в кубке Украины (трансляция)

Сегодня, 18 октября, ФК «Сумыхимпром-СДПУ» сыграет ответный матч в первом предварительном раунде кубка Украины по футзалу.

Соперником сумской команды будет киевская «Анреал-ATRIX». Игра пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко. Начало в 18.00. Вход свободный.

Первая игра завершилась победой сумчан 2:1.

Спорт Кубок Украины по футзалу Сумыхимпром-СГПУ Трансляция Футзал

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