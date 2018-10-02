Сумские футзалисты сыграют в кубке Украины (трансляция)

Соперником сумской команды будет киевская «Анреал-ATRIX». Игра пройдет в спорткомплексе ИФК СумГПУ им. А.С.Макаренко. Начало в 18.00. Вход свободный.
Первая игра завершилась победой сумчан 2:1.
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