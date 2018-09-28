Сумские копы остановили пьяного мотоциклиста без прав Патрульные обнаружили нетрезвого водителя на автодороге национального значения.

Патрулируя автодорогу Н-12 «Сумы-Полтава», экипаж патрульной полиции остановил водителя мотоцикла ИЖ, который двигался с нарушением ПДД.

Выяснилось, что мотоциклист не имел водительского удостоверения, зато у него были признаки алкогольного опьянения.

В присутствии двух свидетелей он прошел освидетельствование на состояние опьянения, который зафиксировал у него 2,06 промилле алкоголя, что в 10 раз превышает допустимую норму.

Полицейские составили на него административные материалы по ст. 130 (управление в состоянии алкогольного опьянения) КоАП и ч.2 ст. 126 (управление лицом, не имеющим права управления) КоАП, а также отстранили его от управления мотоциклом.