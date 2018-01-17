В Сумах копы остановили водителя с поддельными правами

На улице Металлургов за нарушение ПДД инспекторы остановили автомобиль Skoda Fabia. Проверяя документы, инспекторы заметили, что водительское удостоверение, которое предоставил водитель для проверки, имеет явные признаки подделки. Материал, из которого оно было изготовлено, не отвечал общему стандарту, серийные номера документа, изображенные с обеих сторон, отличались между собой, а фотография вообще была черно-белой и отсканированной. Объяснить данное происшествие водитель не смог.
Инспекторы вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК.
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