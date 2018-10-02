Патрульные задержали наркомана под кайфом, который влез на чужой балкон Сумские патрульные задержали гражданина, который проник в чужую квартиру и имел при себе вероятно наркотические вещества.

Во время патрулирования областного центра патрульные получили сообщение о неизвестном мужчине, который незаконно проник на балкон к заявительнице на улице Супруна.

Инспекторы оперативно прибыли в квартиру, где задержали данного мужчину. Полицейские узнали в нем гражданина, которого уже ранее задерживали за незаконный оборот наркотического вещества.

Выяснилось, что 38-летний мужчина снимал квартиру этажом выше. Имея признаки наркотического опьянения, ему показалось, что за ним кто-то следит, поэтому чтобы убежать из квартиры, он вышел на балкон, по которому спустился на балкон заявительницы. Услышав, а затем и заметив неизвестного, гражданка закрыла дверь и вызвали полицейских.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у сумчанина вероятно наркотическое вещество.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.