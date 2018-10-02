Патрульные задержали наркомана под кайфом, который влез на чужой балкон

Во время патрулирования областного центра патрульные получили сообщение о неизвестном мужчине, который незаконно проник на балкон к заявительнице на улице Супруна.
Инспекторы оперативно прибыли в квартиру, где задержали данного мужчину. Полицейские узнали в нем гражданина, которого уже ранее задерживали за незаконный оборот наркотического вещества.
Выяснилось, что 38-летний мужчина снимал квартиру этажом выше. Имея признаки наркотического опьянения, ему показалось, что за ним кто-то следит, поэтому чтобы убежать из квартиры, он вышел на балкон, по которому спустился на балкон заявительницы. Услышав, а затем и заметив неизвестного, гражданка закрыла дверь и вызвали полицейских.
Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у сумчанина вероятно наркотическое вещество.
Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.
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