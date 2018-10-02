Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:4373

Патрульные задержали наркомана под кайфом, который влез на чужой балкон

Сумские патрульные задержали гражданина, который проник в чужую квартиру и имел при себе вероятно наркотические вещества.

Во время патрулирования областного центра патрульные получили сообщение о неизвестном мужчине, который незаконно проник на балкон к заявительнице на улице Супруна.

Инспекторы оперативно прибыли в квартиру, где задержали данного мужчину. Полицейские узнали в нем гражданина, которого уже ранее задерживали за незаконный оборот наркотического вещества.

Выяснилось, что 38-летний мужчина снимал квартиру этажом выше. Имея признаки наркотического опьянения, ему показалось, что за ним кто-то следит, поэтому чтобы убежать из квартиры, он вышел на балкон, по которому спустился на балкон заявительницы. Услышав, а затем и заметив неизвестного, гражданка закрыла дверь и вызвали полицейских.

Во время поверхностной проверки инспекторы обнаружили у сумчанина вероятно наркотическое вещество.

Для дальнейшего выяснения всех обстоятельств на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу Сумского отдела полиции.

Право Наркотики

По тематике

Вчера 11:03

Сумские копы поймали наркомана с краденным телефоном

Патрульные обнаружили мужчину с порошкообразным веществом неизвестного происхождения и похищенным мобильным телефоном....

11.10.2018 11:41

Сумски копы поймали любителя «специй»

Патрульные обнаружили у сумчанина вероятно наркотическое вещество....

На Сумщине полицейские изъяли крупную партию наркотиков
11.10.2018 11:12

На Сумщине полицейские изъяли крупную партию наркотиков

Почти пять килограммов марихуаны обнаружили и изъяли у 30-летнего жителя Лебединского района работники отдела расследования особо тяжких преступлений ГУНП в...

Сумские копы обнаружили наркосемейку
05.10.2018 08:41

Сумские копы обнаружили наркосемейку

В Сумах патрульные обнаружили мужчину, который хранил в съемной квартире вероятно наркотические вещества....

03.10.2018 17:31

За сутки полиция изъяла два с половиной кило марихуаны

С начала нынешнего года полиция Сумской области раскрыла 1072 преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Только за вчерашний день правоохранители...

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
В Сумах собрали совещание по поводу межконфессиональных конфликтов
Сегодня 16:00
Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы
Сегодня 15:54
Патрульные задержали наркомана под кайфом, который влез на чужой балкон
Сегодня 15:43
Сумские копы остановили пьяного мотоциклиста без прав
Сегодня 15:34
Нардепа от Сум облили неизвестным веществом под Кабмином (видео)
Сегодня 15:04
Скончался настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Луке
Сегодня 14:55
В Тростянце провели «Trostober Fest»
Сегодня 14:13
Жители Сумщины продолжают сдавать нелегальное оружие в полицию
Сегодня 13:55
Полицейские Шостки поймали серийного вора
Сегодня 13:15
Кто ответит за смерть ребенка в ДТП в Беларуси?
Сегодня 12:41
В Сумах разрисовали асфальтные латки на площади Независимости (фото)
Сегодня 12:35
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.