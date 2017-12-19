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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:16210

В Сумах снесли еще один киоск на остановке

Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала один такой объект.

Соответствующие работы провели по проспекту Михаила Лушпы, у д. 25 по ул. Харьковская (временное сооружение, остановка общественного транспорта «Проспект им. Михаила Лушпы»).

Общество Демонтаж МАФов

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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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