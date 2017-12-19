В Сумах снесли еще один киоск на остановке

Соответствующие работы провели по проспекту Михаила Лушпы, у д. 25 по ул. Харьковская (временное сооружение, остановка общественного транспорта «Проспект им. Михаила Лушпы»).
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 31 августа, демонтировали...
По проспекту Михаила Лушпы демонтировали два временные сооружения....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности на территории города Сумы, в...
С улиц Сум убрали еще пять незаконных временных сооружений....
Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений (ВС) для осуществления предпринимательской деятельности в пятницу, 15 декабря,...