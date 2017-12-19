В Сумах снесли еще один киоск на остановке Комиссия по вопросам освобождения земельных участков от незаконно установленных временных сооружений для осуществления предпринимательской деятельности демонтировала один такой объект.

Соответствующие работы провели по проспекту Михаила Лушпы, у д. 25 по ул. Харьковская (временное сооружение, остановка общественного транспорта «Проспект им. Михаила Лушпы»).