Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы Апелляционный суд Сумской области рассмотрел апелляционные жалобы на решения Заречного районного суда г. Сумы, которым с государства в пользу жительницы Киева взыскано моральный и материальный ущерб за незаконный отказ Сумского пограничного отряда в пересечении ее семьей российско-украинской границы.

Женщина вместе с ребенком и матерью ехали в г. Москва Российской Федерации. Они заблаговременно приобрели проездные документы в обе стороны. Кроме того, поскольку малолетнего ребенка за пределы Украины женщина вывозила без отца, то она заранее позаботилась о надлежащем оформлении его нотариально заверенного согласия с указанием в нем государства следования и соответствующего временного промежутка пребывания ребенка в этой стране. Согласие также была переведено на украинский язык и заверено частным нотариусом Киевского городского нотариального округа.

Однако при пересечении государственной границы в пункте железнодорожного сообщения станции «Конотоп» работники Сумского пограничного отряда заставили женщину вместе с ребенком сойти с поезда, ссылаясь на ненадлежащее оформление документов на ребенка, а именно отсутствие на разрешении отца заверения дипломатического учреждения Украины на территории России. Она пыталась объяснить, что действия работников пограничной службы являются неправомерными, а требования по оформлению разрешения не соответствуют установленным Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины. В течение пяти часов сотрудники Госпогранслужбы составляли Решение «Об отказе в пересечении государственной границы Украины гражданину Украины, который не достиг 16-летнего возраста» и составили на женщину протокол об административном правонарушении, за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 185-10 КУоАП, а именно злостное неповиновение законным требованиям военнослужащих.

Женщина обратилась в суд с иском, в котором просила возместить причиненные ей и материальный, и моральный ущерб. Решением Заречного районного суда г. Сумы в ее пользу с государства Украина было взыскано материальный ущерб в сумме 3155,32 грн, 50000 грн в счет возмещения морального ущерба и понесенные судебные расходы - 5348,62 грн. Законность решения суда первой инстанции о компенсации стоимости билетов, судебных расходов и 50000 гривен морального ущерба подтвердил и Апелляционный суд Сумской области. Постановление апелляционного суда вступает в законную силу со дня его принятия и обжалованию в кассационном порядке не подлежит, сообщает пресс-служба суда.