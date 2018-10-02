В Сумах собрали совещание по поводу межконфессиональных конфликтов Сегодня, 17 октября, в стенах облгосадминистрации прошло совещание с представителями церквей Сумщины.

В связи с процессом создания Украинской автокефальной православной церкви облгосадминистрация собрала «за круглым столом» представителей УПЦ КП и УПЦ, а также правоохранителям с просьбой сохранять спокойствие и порядок в области.

«Будем толерантными и веротерпимыми. Все процессы, которые сейчас происходят в Украине, должны проходить мирно и только за столом переговоров, - говорил замглавы ОГА Вадим Акперов. - Областная власть ни в коем случае не хочет вмешиваться в церковные дела. Наша задача совместно с правоохранительными органами - чтобы на Сумщине сохранялся мир и спокойствие».

Чиновник также напомнил главам райгосадминистраций, городских советов и ОТГ, что они несут ответственность за свои территории и имеют не допустить провокаций и конфликтов на местах.

«Не стоит забывать, что Сумщина - пограничная область. И от нашей мудрости зависит мирную жизнь ее жителей», - обратился к собравшимся первый замглавы областного совета Анатолий Ричкаль.

Заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Сумской области Владимир Бабич сообщил, пока на Сумщине насчитывается 355 религиозных и культовых сооружений. Поэтому сегодня важно наладить взаимодействие между религиозными организациями и национальной полицией для соблюдения мира на территории области.

«Мы заявляем о своей нейтральности к любой религии, - говорил он. - Наша главная цель - безопасность граждан и недопущения религиозных конфликтов».