Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:34134

На Сумщине изменится режим работы центров обслуживания налогоплательщиков

Главное управление ГФС в Сумской области сообщает, что с 1 ноября 2018 года изменится режим работы центров обслуживания плательщиков.

Это произойдет в соответствии с требованиями приказа ГФС от 04.10.2018 №644 «О внесении изменений в приказ ГФС от 20.05.2016 №458».

Так, с 1 ноября 2018 года режим работы центров обслуживания плательщиков следующий:

Понедельник - четверг с 9 час. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.,

Пятница - с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.,

Перерыв - с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин.,

Выходные дни - суббота и воскресенье.

Общество Налоги

По тематике

08.10.2018 17:17

Сумщина в пятерке лидеров по поступлению средств от платы за землю в местные бюджеты

Сумская область занимает 4-ое место по поступлению средств в местные бюджеты от платы за землю - с начала года в...

08.10.2018 15:49

В казну местных громад – 220 миллионов платы за землю

С начала 2018 года плательщики-землепользователи Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов уплатили в местные бюджеты 220 миллионов гривен платы за...

18.09.2018 12:44

1,4 миллиарда единого взноса уплатили сумские работодатели

С начала этого года работодатели Сум, Сумского, Белопольского и Краснопольского районов направили на социальные нужды 1 миллиард 404 миллиона гривен...

В Сумах владельцы элитных авто уплатили в бюджет более миллиона гривен налога
13.09.2018 12:59

В Сумах владельцы элитных авто уплатили в бюджет более миллиона гривен налога

В течение восьми месяцев этого года владельцы элитных автомобилей, находящихся на учете в Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, уплатили...

30.08.2018 16:50

Налоговики заставили раскошелиться неплательщика почти на миллион

Налоговая милиция Сумщины обеспечила возмещение убытков в бюджет почти на 1 миллион гривен....

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
В Сумах снесли еще один киоск на остановке
Сегодня 17:16
Ушел из дома и не вернулся пятнадцатилетний глуховчанин
Сегодня 16:41
На Сумщине изменится режим работы центров обслуживания налогоплательщиков
Сегодня 16:34
В Сумах собрали совещание по поводу межконфессиональных конфликтов
Сегодня 16:00
Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы
Сегодня 15:54
Патрульные задержали наркомана под кайфом, который влез на чужой балкон
Сегодня 15:43
Сумские копы остановили пьяного мотоциклиста без прав
Сегодня 15:34
Нардепа от Сум облили неизвестным веществом под Кабмином (видео)
Сегодня 15:04
Скончался настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Луке
Сегодня 14:55
В Тростянце провели «Trostober Fest»
Сегодня 14:13
Жители Сумщины продолжают сдавать нелегальное оружие в полицию
Сегодня 13:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.