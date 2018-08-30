На Сумщине изменится режим работы центров обслуживания налогоплательщиков

Это произойдет в соответствии с требованиями приказа ГФС от 04.10.2018 №644 «О внесении изменений в приказ ГФС от 20.05.2016 №458».
Так, с 1 ноября 2018 года режим работы центров обслуживания плательщиков следующий:
Понедельник - четверг с 9 час. 00 мин. до 18 ч. 00 мин.,
Пятница - с 9 час. 00 мин. до 16 час. 45 мин.,
Перерыв - с 13 ч. 00 мин. до 13 ч. 45 мин.,
Выходные дни - суббота и воскресенье.
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