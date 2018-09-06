Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 18 октября, в Сумах и области характер погоды не изменится.

Ночью и днем синоптики прогнозируют сумчанам небольшую облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит по городу 6-8 градусов тепла, днем - 21-23 градусов. В лесах на большей территории области сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс).