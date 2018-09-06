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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:47152

Погода в Сумах: прогноз на завтра

Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в четверг, 18 октября, в Сумах и области характер погоды не изменится.

Ночью и днем синоптики прогнозируют сумчанам небольшую облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит по городу 6-8 градусов тепла, днем - 21-23 градусов.

В лесах на большей территории области сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс).

Общество Прогноз погоды

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