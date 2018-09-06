Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью и днем синоптики прогнозируют сумчанам небольшую облачность, без осадков, ночью и утром слабый туман. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит по городу 6-8 градусов тепла, днем - 21-23 градусов.
В лесах на большей территории области сохранится высокая пожарная опасность (4-й класс).
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 25 сентября по городу Сумы и области ожидаются порывы северо-западного ветра 15-20 м/с....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает о том, что...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник,...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...
По прогнозу Сумского центра по гидрометеорологии, 7 сентября по городу Сумы и области ожидаются порывы восточного ветра 15-20 м/с....