За год в Сумах стало на 3778 безработных больше Главное управление статистики в Сумской области сообщает о состоянии рынка труда Сум в течение января-сентября текущего года.

По имеющейся информации, в течение января-сентября 2018 года в Сумском городском центре занятости статус безработного получили 3778 человек. За этот период при содействии государственной службы занятости трудоустроено 1631 человек, из которых 37% - молодежь в возрасте до 35 лет. Кроме того, 507 человек проходили профобучение, участвовали в общественных работах и работах временного характера.

На конец сентября текущего года на учете оставались 2335 безработных, из них более 59% - это женщины. В то же время, в базе вакансий насчитывалось 1054 свободных рабочих мест. Каждая четвертая вакансия предусматривалась для квалифицированных рабочих с инструментом, каждая шестая - для рабочих по обслуживанию, эксплуатации и контролю за работой технологического оборудования и машин, каждая восьмая - для работников сферы торговли и услуг, каждая девятая - для простых профессий или для специалистов, каждая десятая - для профессионалов.

Пособие по безработице в сентябре получали 1934 сумчанина. Средний размер помощи составил 2840 грн против 2424 грн в сентябре прошлого года.