В Сумах состоится открытие XV фестиваля документального кино

Начало - в 11:30 в помещении актового зала учебно-научного института бизнестехнологий "УАБД" СумГУ (ул. Петропавловская, 57, 3-й этаж).
Предварительная программа мероприятия:
11:30 - 12.00 - торжественное открытие фестиваля в Сумской области.
12.00 - 13:00 - открытый показ фильма "Явных проявлений нет" (хронометраж 1:02:39), который прослеживает путь женщины, которая вернулась с войны: с начала ее реабилитации до выхода на работу.
13:00 - 13:30 - обсуждение фильма с режиссером Алиной Гроловой и героиней фильма Оксаной Якубовой.
13:30 - 14:00 - обсуждение юридических аспектов проблемы фильма для партнеров из области, воинов АТО, СМИ и общественности с участием специалистов регионального центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Сумской области и Сумской общественной приемной Украинского Хельсинского союза по правам человека.
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