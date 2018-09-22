Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 18:13410

Верхняя Сыроватка осталась без газа

17 октября неизвестные лица самовольно вмешались в систему газоснабжения, перекрыв задвижку на газопроводе высокого давления к с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

211 домовладений остались без газа, сообщает ПАО «Сумыгаз». «Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям, просят газовики.

«Сумыгаз» призывает клиентов с пониманием отнестись к временным неудобствам и 18 октября способствовать газовикам в доступе в помещения при восстановлении газоснабжения.

Общество Отключение газа Сумыгаз

По тематике

В Шостке «Сумыгаз» недоступен для инвалидов
05.10.2018 13:26

В Шостке «Сумыгаз» недоступен для инвалидов

Летом 2018 года новый современный Центр обслуживания ПАО «Сумыгаз» в Шостке распахнул свои двери для клиентов, но не для всех....

04.10.2018 08:07

В Ромнах отключат газ

9-10 октября в Ромнах и окрестностях отключат газ....

На Барановке и Василевке начали пускать газ после аварии
28.09.2018 13:11

На Барановке и Василевке начали пускать газ после аварии

Седьмые сутки аварийно-диспетчерская и эксплуатационная службы «Сумыгаз» работают в усиленном режиме, чтобы возобновить газоснабжение двух районов Сум и десяти сел...

27.09.2018 09:36

В Нижнее Песчаное начали пускать газ

Сегодня, 27 сентября, с 6 до 7 часов утра работники ПАО «Сумыгаз» провели работы по заполнению системы газом....

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)
22.09.2018 08:47

В Сумах масштабная авария на газопроводе (обновляется)

Чрезвычайное происшествие случилось 21 сентября около 22.00 в районе Барановки....

Новости

Ростиславу Кибец нужна помощь!
11.10.2018 17:21
Верхняя Сыроватка осталась без газа
Сегодня 18:13
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Сегодня 17:47
В Сумах снесли еще один киоск на остановке
Сегодня 17:16
Ушел из дома и не вернулся пятнадцатилетний глуховчанин
Сегодня 16:41
На Сумщине изменится режим работы центров обслуживания налогоплательщиков
Сегодня 16:34
В Сумах собрали совещание по поводу межконфессиональных конфликтов
Сегодня 16:00
Киевлянке выплатят моральный ущерб за незаконный отказ в пересечении границы
Сегодня 15:54
Патрульные задержали наркомана под кайфом, который влез на чужой балкон
Сегодня 15:43
Сумские копы остановили пьяного мотоциклиста без прав
Сегодня 15:34
Нардепа от Сум облили неизвестным веществом под Кабмином (видео)
Сегодня 15:04
Скончался настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи на Луке
Сегодня 14:55
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.