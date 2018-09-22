Верхняя Сыроватка осталась без газа 17 октября неизвестные лица самовольно вмешались в систему газоснабжения, перекрыв задвижку на газопроводе высокого давления к с. Верхняя Сыворотка Сумского района.

211 домовладений остались без газа, сообщает ПАО «Сумыгаз». «Просим всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами для недопущения попадания воздуха к газовым сетям, просят газовики.

«Сумыгаз» призывает клиентов с пониманием отнестись к временным неудобствам и 18 октября способствовать газовикам в доступе в помещения при восстановлении газоснабжения.