Сумской лучник занял четвертое место на юношеской Олимпиаде 17 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился турнир лучников.

Сумчанин Артем Овчинников в квалификации занял шестое место, установив рекорд Украины. А в олимпийском раунде завершил соревнования на 4-ом месте. В 1/8 финала он победил египтянина Юсуфа Толба. В четвертьфинале наш земляк «перестрелял» Равиена Далатаду из Шри-Ланки. В полуфинале проиграл американцу Трентону Коулесу, а в «бронзовом» противостоянии уступил бельгийцу Сенна Русу.

Также он принимал участие в миксте с белорусской спортсменкой Лилией Тридворновой, но проиграл в 1/8 финала.