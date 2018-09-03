Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:312

Сумской лучник занял четвертое место на юношеской Олимпиаде

17 октября в Буэнос-Айресе (Аргентина) завершился турнир лучников.

Сумчанин Артем Овчинников в квалификации занял шестое место, установив рекорд Украины. А в олимпийском раунде завершил соревнования на 4-ом месте. В 1/8 финала он победил египтянина Юсуфа Толба. В четвертьфинале наш земляк «перестрелял» Равиена Далатаду из Шри-Ланки. В полуфинале проиграл американцу Трентону Коулесу, а в «бронзовом» противостоянии уступил бельгийцу Сенна Русу.

Также он принимал участие в миксте с белорусской спортсменкой Лилией Тридворновой, но проиграл в 1/8 финала.

Спорт Стрельба из лука Юношеские Олимпийские игры

По тематике

Шосткинский боксер вышел в финал Олимпийского турнира
Вчера 10:04

Шосткинский боксер вышел в финал Олимпийского турнира

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на III юношеских летних Олимпийских играх прошла полуфинальная стадия боксерского турнира....

На юношеской Олимпиаде шосткинец вышел в полуфинал
16.10.2018 14:26

На юношеской Олимпиаде шосткинец вышел в полуфинал

В Буенос-Айресе (Аргентина) на III юношеских летних Олимпийских играх стартовал боксерский турнир....

Сумские стрелки отличились на кубке Украины
06.10.2018 12:44

Сумские стрелки отличились на кубке Украины

2-5 октября в Новой Каховке проходил кубок Украины по стрельбе из лука под открытым небом....

Сумские лучники отличились во Львове
17.09.2018 09:15

Сумские лучники отличились во Львове

11-15 сентября во Львове проходил традиционный международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень»....

Сумские лучники выступили на чемпионате Европы
03.09.2018 10:30

Сумские лучники выступили на чемпионате Европы

1 сентября в Легнице (Польша) завершился чемпионат Европы по стрельбе из лука....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.